"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче Премьер-лиги (видео)

Все три гола за донецкий клуб забили легионеры.

В Запорожье завершился матч 25-го тура УПЛ, в котором "Заря", игравшая в роли номинальных хозяев, уступила донецкому "Шахтеру".

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт турнира.

На 41-й минуте эффектную комбинацию горняков замкнул бразилец Тайсон, а автором голевого паса стал Марлос.

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Вскоре после перерыва донетчане удвоили преимущество. На 61-й минуте после прохода по правому флангу в исполнении Бутко аргентинский форвард Феррейра с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте новичок "Шахтера" нигериец Кайоде, который перед этим вышел на замену, ударом головой сделал счет 0:3, забив первый гол за свою команду.

"Шахтер" набрал 60 очков и вновь оторвался на 6 очков от "Динамо".

Видео матча: