Игроки сборной Бразилии присоединились к "Шахтеру"
12:39, 29 марта 2018Футбол
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После разгрома сборной России со счетом 3:0 бразильцы готовятся с "Шахтером" к матчу с "Зарей".
Фред и Тайсон приняли участие в разгроме сборной России (3:0) / shakhtar.com
Трио представителей "Шахтера" в сборной Бразилии - Исмаили, Тайсон и Фред - вернулись в расположение донецкой команды.
Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".
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Напомним, что Тайсон и Фред поучаствовали в разгроме сборной России со счетом 3:0, а Исмаили, который получил дебютный вызов в сборную, так и не сыграл за "селесао".
С сегодняшнего дня все три игрока приступят к подготовке к матчу с "Зарей", который состоится в воскресенье, 1 апреля.
Также в расположение донетчан вернулись Александр Зубков, Виктор Коваленко, которые защищали цвета молодежной сборной Украины.
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