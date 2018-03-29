Игроки сборной Бразилии присоединились к "Шахтеру"

12:39, 29 марта 2018
Футбол
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Фред и Тайсон приняли участие в разгроме сборной России (3:0) / shakhtar.com

Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, что Тайсон и Фред поучаствовали в разгроме сборной России со счетом 3:0, а Исмаили, который получил дебютный вызов в сборную, так и не сыграл за "селесао".

С сегодняшнего дня все три игрока приступят к подготовке к матчу с "Зарей", который состоится в воскресенье, 1 апреля.

Также в расположение донетчан вернулись Александр Зубков, Виктор Коваленко, которые защищали цвета молодежной сборной Украины.

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Теги: #Шахтер Донецк#Фред#Тайсон#Исмаили