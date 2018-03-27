Руслан Ротань: каждый матч в форме национальной сборной остается в сердце

Игрок провел 100-й матч в составе национальной команды.

Для полузащитника сборной Украины Руслана Ротаня товарищеский матч против Японии в Льеже стал 100-м поединком в форме национальной команды.

После окончания встречи игрок поделился своими впечатлениями, сообщает ФФУ.

На вопрос, почему сборной Украины тяжелее игралось со слабейшей Японией, чем с командой Саудовской Аравии, игрок ответил:

— Разные команды, разные игровые связи. Это нормальный игровой и подготовительный процесс, поэтому не следует к этому относиться как к чему-то особенному. Тренерский штаб наигрывает оптимальный состав, а результат ни тогда, ни сегодня не был на первом месте. Конечно, мы хотели победить, несколько реабилитироваться за не слишком удачную игру в матче с Саудовской Аравией, но самое главное — это подготовка к предстоящим турнирам.

Читайте такжеРотань в преддверии 100-го матча за сборную Украины: будет о чем рассказать детямА на вопрос, что для него означает 100-й матч за сборную Украины, отметил:

— Этот матч не был для меня каким-то слишком особенным, 100-й он или нет. Главной задачей в сегодняшней игре для меня была помощь своей команде.

"Не ставлю перед собой никаких рубежей. Прежде всего хочу играть в футбол и получать от этого удовольствие. Каждый матч в форме национальной сборной остается в сердце. И победы, и поражения. Конечно, побеждать было приятнее", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Японии со счетом 2:1.