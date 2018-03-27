France Football поставил игрока "Шахтера" Додо на 2 место в списке самых больших надежд бразильского футбола

Журналист France Football Роберто Нотариани составил список из десяти самых больших надежд бразильского футбола.

Авторитетный французский еженедельник France Football составил список из самых больших надежд бразильского футбола, где всем кандидатам менее 20 лет.

На второе место France Football поставил защитника донецкого Шахтера Додо:

"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано".

"Покинув Куритибу за 2 млн. Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качество и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", — отметил автор France Football.

Полный список самых талантливых бразильцев по версии France Football выглядит так:

1. Бреннер, Сан–Паулу

2. Додо, Шахтер

3. Дуглас Луис, Жирона

4. Габриэль Бразао, Крузейро

5. Линкольн, Фламенго

6. Матео Фернандес, Ботафого

7. Мауро Жуниор, ПСВ

8. Паулиньо, Васко да Гама

9. Паулу Витор, Васко да Гама

10. Винициус Жуниор, Фламенго.