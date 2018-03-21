Экс-игрока "Реала" в Испании могут отправить в тюрьму на пять лет

17:37, 21 марта 2018
Футбол
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Хаби Алонсо / alchetron.com

Об этом сообщает Independent.

Испанского полузащитника, завершившего игровую карьеру прошлым летом, подозревают в налоговых преступлениях, совершенных им с 2010-го по 2012 год. В то время он как раз защищал цвета "Реала". По мнению следствия, Алонсо пользовался услугами подставной фирмы и мог совершить мошенничество на сумму около 2 млн евро.

Прокуратура считает, что возможным наказанием для Алонсо будут 4 млн евро штрафа и пятилетний срок заключения.

Алонсо не первый футболист, столкнувшийся с подобными проблемами. Ранее испанские власти занимались расследованиями доходов Криштиану Роналду, Лионеля Месси и тренера Жозе Моуриньо. Месси в итоге получил наказание в виде 21 месяца тюрьмы условно.

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Теги: #Хаби Алонсо#укрытие налогов