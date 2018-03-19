Динамовец Цыганков признан лучшим футболистом 24-го тура Премьер-лиги

16:10, 19 марта 2018
Футбол
14
Виктор Цыганков - лучший игрок 24-го тура УПЛ / upl.ua

Динамовец опередил на один голос хавбека «Олимпика» Ореста Кузика.

В состав экспертного совета вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский и Степан Юрчишин.

20-летний хавбек провел полный матч против «Ворсклы» (4:0), забил 1 гол, а также отметился голевым пасом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Виктор Цыганков