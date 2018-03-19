Динамовец Цыганков признан лучшим футболистом 24-го тура Премьер-лиги

Хавбек "Динамо" на один голос опередил игрока "Олимпика" Ореста Кузика.

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков признан лучшим игроком 24-го тура украинской Премьер-лиги. Динамовец опередил на один голос хавбека «Олимпика» Ореста Кузика. В состав экспертного совета вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский и Степан Юрчишин. 20-летний хавбек провел полный матч против «Ворсклы» (4:0), забил 1 гол, а также отметился голевым пасом.

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