Динамовец Цыганков признан лучшим футболистом 24-го тура Премьер-лиги
16:10, 19 марта 2018Футбол
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Хавбек "Динамо" на один голос опередил игрока "Олимпика" Ореста Кузика.
Виктор Цыганков - лучший игрок 24-го тура УПЛ / upl.ua
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков признан лучшим игроком 24-го тура украинской Премьер-лиги.
Динамовец опередил на один голос хавбека «Олимпика» Ореста Кузика.
В состав экспертного совета вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский и Степан Юрчишин.
20-летний хавбек провел полный матч против «Ворсклы» (4:0), забил 1 гол, а также отметился голевым пасом.
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