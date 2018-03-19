Шевченко нашел замену Ярмоленко в двух ближайших матчах сборной (видео)

В национальную команду вызван полузащитник "Шахтера" Петряк.

Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк вызван в сборную Украины вместо Андрея Ярмоленко, который пропустит мартовский сбор национальной команды, чтобы полностью восстановиться от травмы.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины.

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Петряк был в резервном списке игроков, когда стал известен состав сборной на мартовские товарищеские матчи. Также в этом списке остаются защитник «Зари» Александр Сваток и форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец.

Петряк провел за сборную Украины 3 матча. В текущем сезоне за «Шахтер» сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

Напомним, 12 марта Андрей Шевченко объявил полный список футболистов, вызванных на учебно-трнировочный сбор. Отметим, что 23 марта Украина сыграет с Саудовской Аравией, а 27 марта – с Японией.