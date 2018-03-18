"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче Премьер-лиги

Матч завершился со счетом 3:0.

В Харькове на ОСК "Металлист" состоялся матч 24-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" принимал "Мариуполь".

Игра завершилась победой донецкой команды - 3:0, сообщает официальный сайт турнира.

На 26-й минуте счет открыл Исмаили, который после прострела Бутко мощным и точным ударом с угла штрафной площади поразил дальний угол.

В самом конце первого тайма Марлос после розыгрыша углового забил красивый гол техничный ударом, который стал вторым в этом матче.

На 67-й минуте Фред сделал счет разгромным, ассистировал ему Феррейра.

Таким образом, после победы - 3:0 - "Шахтер" набрал 57 очков. Команда Фонсеки продолжает уверенно лидировать в таблице. "Мариуполь" остался на 5-м месте.