"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче Премьер-лиги
19:00, 18 марта 2018Футбол
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Матч завершился со счетом 3:0.
facebook.com/fcshakhtar
В Харькове на ОСК "Металлист" состоялся матч 24-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" принимал "Мариуполь".
Игра завершилась победой донецкой команды - 3:0, сообщает официальный сайт турнира.
На 26-й минуте счет открыл Исмаили, который после прострела Бутко мощным и точным ударом с угла штрафной площади поразил дальний угол.
В самом конце первого тайма Марлос после розыгрыша углового забил красивый гол техничный ударом, который стал вторым в этом матче.
На 67-й минуте Фред сделал счет разгромным, ассистировал ему Феррейра.
Таким образом, после победы - 3:0 - "Шахтер" набрал 57 очков. Команда Фонсеки продолжает уверенно лидировать в таблице. "Мариуполь" остался на 5-м месте.
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