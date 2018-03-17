"Зирка" обыграла "Олимпик" в гостевом матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 0:1.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Зирка" из Кропивницкого обыграла номинальных хозяев из донецкого "Олимпика".

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент в этом матче произошел на 60-й минуте и завершился автоголом. После дальнего удара Браткова мяч от ноги Зураба Очигавы влетел в ворота. В оставшееся время "Олимпик" много атаковал, но хотя бы сравнять счет так и не сумел.

Таким образом, "Зирка" набрала 22 очка, опередила "Сталь" из Каменского (21) и выла на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У "Олимпика", как и ранее, 31 балл и 7-е место.

Тур Премьер-лиги продлится в воскресенье, 18 марта, четырьмя матчами.