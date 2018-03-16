Тренер "Лацио" Индзаги поскользнулся на беговой дорожке НСК "Олимпийский" празднуя гол в ворота "Динамо"

13:37, 16 марта 2018
Футбол
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Симоне Индзаги / REUTERS

 Инцидент произошел, когда тренер бежал вдоль скамейки запасных своей команды, сообщается в Instagram News calcio Italia.

"Лацио" выиграл матч в Киеве со счетом 0:2 и прошел в четвертьфинал еврокубка по сумме двух игр (матч в Риме завершился вничью - 2:2).

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Теги: #Лига Европы#матч Динамо - Лацио