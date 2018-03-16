Тренер "Лацио" Индзаги поскользнулся на беговой дорожке НСК "Олимпийский" празднуя гол в ворота "Динамо"

Римский клуб забил два гола в ворота киевского "Динамо".

Тренер итальянского "Лацио" (Рим) Симоне Индзаги поскользнулся на беговой дорожке киевского НСК "Олимпийский" во время празднования гола своей команды в ворота "Динамо" в матче Лиги Европы.

Инцидент произошел, когда тренер бежал вдоль скамейки запасных своей команды, сообщается в Instagram News calcio Italia.

"Лацио" выиграл матч в Киеве со счетом 0:2 и прошел в четвертьфинал еврокубка по сумме двух игр (матч в Риме завершился вничью - 2:2).