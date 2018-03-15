Перед матчем "Динамо" - "Лацио" будут повышены меры безопасности

ФК "Динамо" просит болельщиков приходить на матч заранее - желательно за два часа.

Правоохранительные органы приняли решение повысить меры безопасности перед матчем Лиги Европы "Динамо" - "Лацио".

Как информирует официальный сайт "Динамо", на НСК "Олимпийский" сегодня вечером будут повышены меры безопасности.

Перед турникетами расположат линию металлодетекторов, а также будет производиться дополнительный осмотр.

ФК "Динамо" просит болельщиков приходить на матч заранее - желательно за два часа.

Как сообщает Sport Arena, "Лацио" не продавал билеты на гостевой сектор стадиона. В итальянском клубе опасаются столкновений между фанатскими группировками, однако руководство "Динамо" все равно ожидает приезда болельщиков римской команды.

Матч "Динамо" - "Лацио" начнется сегодня в 20:00. Первая игра завершилась со счетом 2:2.