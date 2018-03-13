Полузащитник "Шахтера" Фред летом перейдет в "Ман Сити" или "МЮ" - Палкин

Функционер донецкого клуба считает, что бразилец готов к выходу на новый уровень.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб летом продаст центрального полузащитника Фреда в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, он уйдет в июне. Если не в "Манчестер Сити", то в "Манчестер Юнайтед", — рассказал Палкин в интервью Corriere dello Sport.

Функционер донецкого клуба считает, что бразилец готов к выходу на новый уровень.

«Фред готов выступать в сильнейших чемпионатах, потому что он не только хорош, но и очень профессионален. Если бы я попросил его остаться с нами на следующий год, он бы это сделал».

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Отметим, что зимой оба манчестерских клуба проявляли интерес к 25-летнему бразильцу, однако его трансфер был отложен на лето. Главным претендентом на Фреда считается "Манчестер Сити", главный тренер которого Хосеп Гвардиола видит в нем долгосрочную замену его соотечественнику Фернандиньо. Также интерес к игроку проявлял и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который ищет центрального полузащитника на следующий сезон.

По последней информации, стоимость трансфера бразильского полузащитника оценивается примерно в 50 миллионов фунтов.

Фред выступает за Шахтер с лета 2013 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей и 3 гола во всех турнирах за клуб.