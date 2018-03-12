Два игрока "Шахтера" вызваны в сборную Бразилии на матчи с Россией и Германией

Тайсон и Фред получили приглашения на два ближайших поединка.

Двое игроков "Шахтера" вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи против сборных России и Германии. Об этом сообщил официальный сайт бразильской федерации.

В национальную команду "пентакампеонов" вызваны два полузащитника горняков - Фред и Тайсон.

Полный список выглядит так:

Вратари: Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Нету («Валенсия», Испания).

Защитники: Марселу («Реал», Испания), Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все - ПСЖ", Филипе Луис («Атлетико», Испания), Фагнер («Коринтианс»), Педру Жеромель («Гремиу»), Родригу Кайю («Сан-Паулу»).

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Полузащитники: Каземиру («Реал», Испания), Виллиан («Челси», Англия), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Фред («Шахтер», Украина), Андерсон Талиска («Бешикташ», Турция), Паулинью («Барселона», Испания), Филиппе Коутинью («Барселона», Испания), Ренату Аугусту («Бэйцзин Гоань», Китай).

Нападающие: Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Роберту Фирмину («Ливерепуль»), Дуглас Коста («Ювентус», Италия), Тайсон («Шахтер», Украина), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад», Испания).

Матч бразильцев против сборной России состоится 23 марта в Москве, а с Германией бразильская команда сыграет в Берлине 27 марта.