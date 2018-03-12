Чемпионат Греции по футболу приостановлен из-за скандального инцидента с российским бизнесменом

ФИФА и УЕФА осудили поведение российского бизнесмена Саввиди во время матча чемпионата Греции ПАОК - АЕК.

Исполняющий обязанности министра спорта Греции Георгиос Василиадис объявил о приостановке чемпионата Греции по футболу. Причиной этому стал скандальный инцидент в концовке матча между командами ПАОК и АЕК.

Напомним, российский бизнесмен, являющийся владельцем ПАОКа, Иван Саввиди выбежал на поле с оружием в руках. По данным СМИ, Саввиди угрожал арбитру, который отменил гол его команды, а также одному из руководителей АЕКа. В результате потасовки с участием футболистов, фанатов, тренеров и функционеров матч так и не был доигран, однако позже стало известно, что гол ПАОКа все же засчитан и команда выиграла.

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«Мы не позволим вернуться беспорядкам, и мы готовы использовать политическую составляющую, но это последнее, что нас беспокоит. Наиболее важными являются правила, которые должны быть одинаковыми для всех. В этом свете мы решили приостановить чемпионат на бессрочный период времени. В ближайшие несколько часов мы проведем встречи с профсоюзами, федерацией, лигой.

Мы находимся в контакте с УЕФА и не возобновим чемпионат, пока не будет достигнута новая четкая структура, согласованная всеми, чтобы мы могли продвигаться вперед по правилам. Мы продолжаем битву за прозрачность в футболе», – заявил Василиадис, чьи слова передает Sport24.

Как сообщает ert.gr, из-за скандального инцидента все греческие клубы и сборные могут быть исключены из турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Обе организации осудили поведение Ивана Саввиди.