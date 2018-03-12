Российский бизнесмен, владелец клуба ПАОК Саввиди выбежал на поле с оружием в чемпионате Греции

Арбитр вначале не засчитал гол ПАОКа, а затем под давлением изменил решение.

Центральный матч 25-го тура футбольной суперлиги Греции между командами ПАОК и АЕК закончился грандиозным скандалом.

На последних минутах игроки ПАОКа при счете 0:0 забили гол, который должен был стать победным. Однако судья отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Хозяева не согласились с решением арбитра и отказывались продолжать матч. На поле возникла потасовка с участием игроков обоих клубов. После этого на поле выбежали фанаты ПАОКа, тренерский штаб и функционеры, среди которых и вооруженный президент клуба российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди, угрожавший арбитру. Фотографы засняли его с пистолетом в руке, сообщает Sport24.gr.

Российский бизнесмен призвал своих футболистов покинуть поле и якобы сказал одному из руководителей АЕКа: «Теперь ты — труп».

Вскоре судейская бригада и футболисты покинули поле. Команда гостей заявила, что в условиях террора не собирается продолжать игру. Через два часа ожидания инспектор матча сообщил, что поединок не будут доигрывать.

А еще спустя два часа пришла информация, что матч закончился победой ПАОК – 1:0. Судья всё-таки принял решение засчитать гол.

Отметим, что в составах обоих клубов выступают украинские игроки. Экс-футболист "Днепра" Евгений Шахов, выступающий за ПАОК, вышел в этом поединке на замену. А игрок АЕКа, бвший футболист "Шахтера" и "Днепра" Дмитрий Чигринский не играл из-за травмы.