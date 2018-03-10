"Зирка" проиграла "Стали" в очередном матче Премьер-лиги

Игра в Кропивницком заверилась со счетом 1:2.

В Кропивницком завершилась игра 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала "Сталь" из Каменского и проиграла.

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Игроки "Стали" создали себе комфортное преимущество в концовке первого тайма. На 37-й минуте счет открыл Орест Кузык. Игрок с линии штрафной сильно пробил в ближний угол ворот, и мяч от руки Паста оказался в сетке. А прямо перед свистком на перерыв, на 45-й минуте, после углового в исполнении "Зирки", гости перехватили мяч, провели быструю контратаку, и после комбинации с участием Кузыка и Задераки Джонатан отправил мяч в ворота - 0:2.

Читайте такжеСегодня начинается второй этап чемпионата Украины по футболуВ начале второго тайма, на 53-й минуте, Иван Цюпа сократил преимущество гостей до минимума. После навеса со штрафного Цюпа головой отправил мяч в ворота - 1:2. Но, большего игрокам хозяев поля - хотя бы сравнять счет - сделать не удалось.

Таким образом, "Сталь" набрала 18 очков и вплотную приблизилась к "Зирке" и "Карпатам" (по 19 баллов), которые занимают 3-4 места в турнире второй 6-ки УПЛ.