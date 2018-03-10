Итальянский "Лацио" не хочет продавать билеты своим фанам на матч с "Динамо" в Лиге Европы

12:54, 10 марта 2018
Футбол
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Фанаты &quot;Лацио&quot; не смогут посетить матч своей команды в Киеве / dynamomania.com

Соответствующее заявление клуб разместил на своей официальной странице, сообщает Динамомания.

"Футбольный клуб Лацио сообщает своим поклонникам, что он отменил продажу билетов в гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА Динамо Киев – Лацио. По соображениям безопасности продажа билетов будет заблокирована. Фанатам "бьянкочелести" предлагается не ехать в Украину из-за невозможности приобретения билетов на "Олимпийский" стадион в Киеве", – говорится в заявлении.

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Конкретная причина "соображений безопасности" в заявлении не приводится.

Как сообщал УНИАН, в первом матче в Риме "Лацио" и "Динамо" сыграли вничью - 2:2. Ответная игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 15 марта. 

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Теги: #Лига Европы#матч Динамо - Лацио