Итальянский "Лацио" не хочет продавать билеты своим фанам на матч с "Динамо" в Лиге Европы

Клуб из Рима обеспокоен "вопросами безопасности" своих тиффози.

Итальянский футбольный клуб "Лацио" (Рим) отказался продавать билеты своим фанатам в гостевой сектор стадиона НСК "Олимпийский".

Соответствующее заявление клуб разместил на своей официальной странице, сообщает Динамомания.

"Футбольный клуб Лацио сообщает своим поклонникам, что он отменил продажу билетов в гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА Динамо Киев – Лацио. По соображениям безопасности продажа билетов будет заблокирована. Фанатам "бьянкочелести" предлагается не ехать в Украину из-за невозможности приобретения билетов на "Олимпийский" стадион в Киеве", – говорится в заявлении.

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Конкретная причина "соображений безопасности" в заявлении не приводится.

Как сообщал УНИАН, в первом матче в Риме "Лацио" и "Динамо" сыграли вничью - 2:2. Ответная игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 15 марта.