Наставник "Динамо" Хацкевич: Гармаш должен разобраться в себе

Денис Гармаш пропустит ответный поединок с "Лацио".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио", в котором его команда добыла выездную ничью - 2:2.

"Мы отыграли пока только первый тайм. И результат нас удовлетворил. Временами хорошо контролировали мяч и неплохо выходили в атаку. Почему не играл Хачериди? Это мое решение. У нас есть медицинский контроль, учитывается психологическое состояние футболиста. Я принял такое решение", - отметил Хацкевич.

Читайте такжеФорвард "Динамо" Мораес после ничьей с "Лацио": добыли отличный результатНаставник ответил на вопрос по поводу излишне экспрессивного поведения Гармаша, который получил красную карточку и будет дисквалифицирован.

"No comments... Мы разберемся внутри, хотя с ним это тяжело делать. Он должен сам разобраться в себе и понять, что он играет в команде".

"Я не знаю, как сложится игра в Киеве. Мы уже добрались до 1/8 финала и чем дальше проходим, тем более достойные у нас соперники. Нам важна поддержка наших зрителей на домашнем стадионе. Уже в этом у нас будет преимущество", – добавил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, в четверг в Риме состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги Европы "Лацио" - "Динамо". УНИАН проводил онлайн-трансляцию встречи.