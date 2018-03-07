"Ювентус" в сумасшедшем матче вырвал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов у "Тоттенхэма"
В Лондоне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Ювентус" из Турина обыграл английский "Тоттенхэм Хотспур" из Англии.
Матч завершился со счетом 1:2, тогда как первый матч в Турине закончился ничьей - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Счет в середине первого тайма открыл корейский легионер "Тоттенхэиа" Сон Хын Мин. А игроки "Ювентуса" переврнули ход матч в течение трех минут в середине второй половины игры, когда Гонсалу Игуаин сравнял счет, а Паулу Дибала вывел свою команду вперед - 1:2. Многочисленные попытки хозяев поля сравнять счет по сумме двух матчей в оставшееся емя результата не принесли.
В свою очередь, другой английский клуб "Манчестер Сити" после гостевой победы над "Базелем" со счетом 4:0, сегодня позволил себе проиграть дома - 1:2.
Лига чемпионов. 1/8 финала.
7 марта.
"Манестер Сити" - "Базель" - 1:2 (5:2 по сумме двух матчей)
"Тоттенхэм" - "Ювентус" - 1:2 (3:4)