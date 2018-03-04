"Шахтер" с крупным счетом обыграл "Карпаты" в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 0:3.

Во Львове завршился матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премер-лиги, в котором "Карпаты" принимали на своем поле донецкий "Шахтер" и проиграли со счетом 0:3.

Все три гола в этом матче были забиты после 50-й минуты, сообщает официальный сайт соревнований.

На 55-й минуте первый гол горняков в этом матче забил Бернард. Мяч, отбитый вратарем хозяев поля Романом Пидкивкой, отлетел прямо в Бернарда, который спокойно расстрелял ворота соперника. Спустя 15 минут, на 70-й, гол забил Алан Патрик. После передачи Дентиньо мяч получил Патрик и с линии штрафной отправил его точно в ближний угол. В этом эпизоде Пидкивка до мяча не дотянулся. А на 82-й минуте п=осле долгого контроля мяча Исмаили получил передачу от Марлоса на ход в штрафную, и несильным ударом под вратарем львовян отправил мяч в ворота.

Читайте также"Шахтер" подписал контракт с форвардом "Манчестер Сити"Таким образом, на счету "Шахтера" теперь 51 очко и команда по-прежнему сораняет 6-очковый отрыв от "Динамо" (45). У "Карпат" 19 очков и 9-е место в таблице, но по решению КДК ФФУ с львовян снято 6 очков и фактически они находятся на последнем 12-м месте в таблице с 6 очками.