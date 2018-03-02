Палкин: "Шахтёр" будет принимать участия только в акциях, которые официально одобрены ФФУ и УПЛ.

Гендиректор "Шахтера" заявил о новой провокации, которая планируется в отношении клуба.

Генеральный директор донецкого футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин напомнил о ноябрьской провокации перед матчем "Олимпик" - "Шахтер" с футболками от Федерации футбола участников АТО и предостерег от новой провокации, которая может случиться перед матчем 22-го тура «Карпаты» - «Шахтер» во Львове, сообщает телеканал "Футбол".

- Насколько мне известно, опять поднимается вопрос по поводу футболок. Опять это сопряжено с той же организацией, с которой была схожая ситуация несколько месяцев назад. Повторюсь еще раз: «Шахтер» будет принимать участие в мероприятиях, которые одобрены ФФУ и УПЛ. Официально. Самопальными вещами заниматься не будем.

Псевдоакции и провокации на теме патриотизму – дело рук Руслана Руденко, президента Федерации футбола участников АТО. Организации, которая в настоящее время уже нелегитимна, ведь создана альтернативная. Руденко цинично шантажировал клубы своей акцией с футболками, и те, чтобы их не обвинили в отсутствии патриотизма, молча соглашались на требования афериста, - отметил Палкин.

Читайте такжеПалкин: "Шахтер" не будет принимать участия в мероприятиях от всех организаций и фондов, если это не исходит от ФФУВ то же время, противоположная ситуация возникла перед кубковым матчем с «Вересом». «Шахтер» выходил в желтых футболках с надписью «26 років. Пишаємося». Причина проста и логична: это была официальная акция в поддержку Вооруженных Сил Украины, которая проходила именно под эгидой ФФУ.

- Нам нужно прекратить превращать футбол в цирк. Прекратить заниматься политикой, построенной на героизме, чтобы получить себе политические дивиденды в будущем. С этим нужно жестко бороться. И УПЛ, и ФФУ должны за этим очень жёстко следить. Потому что это превратится в хаос и безумие.

Это идет четкая, планомерная провокация со стороны определенных лиц по отношению к нашему клубу. Кому-то выгодно акценты переводить в другую сторону.

«Шахтер» в очередной раз подчеркивает: будет принимать участие исключительно в официальных и согласованных с УПЛ и ФФУ акциях - подчеркнул гендиректор клуба.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2017-го года, после матча чемпионата Украины «Олимпик» - «Шахтер», где команды ышли на поле за руки и с детьми, и перед матчем прослушали исполнение гимнов - все традиционно и в соответствии с регламентом - через несколько дней разразился скандал. Игроки команд якобы были обязаны надеть футболки с эмблемой Федерации футбола участников АТО и надписью: «Мій тато - герой». В частности, горняков стали обвинять в непатриотичности.

В обход Премьер-лиги пошла Федерация футбола участников АТО, терроризируя клубы фактически ультиматумами. Или надеваете футболки, или вы – не патриоты. В конце концов, ни «Олимпик», ни «Шахтер» на несогласованную УПЛ акцию не согласились.