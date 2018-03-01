С "Карпат" сняли 6 очков из-за долга перед футболистом Гудымой

13:20, 01 марта 2018
Футбол
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пресс-служба ФК &quot;Карпаты&quot;

Об этом стало известно изданию Sport Arena

Причиной такого решения КДК ФФУ стало повторное обращение львовского клуба во Франковский суд города Львова с требованием к ФФУ отменить решение Палаты споров от 2014 года, обязавшее клуб выплатить Гудыме долг по зарплате.

Напомним, Гудыма играл за «Карпаты» в 2007-2014 годах. Игрок требует у клуба возместить 74 тысячи долларов США долгов по зарплате.

В декабре 2017 года «Карпатам» запретили регистрировать новичков, но львовский клуб обошел этот запрет благодаря обращению в суд общей юрисдикции.

Таким образом, после снятия 6 очков у "Карпат" останется 13 пунктов, и они снизятся на последнее, 12-е место в таблице.

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Теги: #Карпаты дело Гудымы