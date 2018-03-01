С "Карпат" сняли 6 очков из-за долга перед футболистом Гудымой
13:20, 01 марта 2018Футбол
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Игрок требует у львовского клуба возместить 74 тысячи долларов США долгов по зарплате.
пресс-служба ФК "Карпаты"
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) принял решение снять с львовских «Карпат» шесть очков в текущем сезоне Премьер-лиги, рассмотрев спор между клубом и его бывшим полузащитником Владимиром Гудымой.
Об этом стало известно изданию Sport Arena.
Причиной такого решения КДК ФФУ стало повторное обращение львовского клуба во Франковский суд города Львова с требованием к ФФУ отменить решение Палаты споров от 2014 года, обязавшее клуб выплатить Гудыме долг по зарплате.
Напомним, Гудыма играл за «Карпаты» в 2007-2014 годах. Игрок требует у клуба возместить 74 тысячи долларов США долгов по зарплате.
В декабре 2017 года «Карпатам» запретили регистрировать новичков, но львовский клуб обошел этот запрет благодаря обращению в суд общей юрисдикции.
Таким образом, после снятия 6 очков у "Карпат" останется 13 пунктов, и они снизятся на последнее, 12-е место в таблице.
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