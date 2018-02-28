"Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Динамо" в Харькове - от 40 до 5000 гривен

13:49, 28 февраля 2018
Футбол
291 0
Матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot; в Харькове состоится в середине апреля / facebook.com/fcshakhtar

Уже в 27-м туре "Шахтер" примет в Харькове киевское "Динамо". Базовые дата и время матча – 15 апреля, 17:00.

Горняки уже объявили о начале продажи билетов на поединок украинских грандов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлист», в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на официальном сайте "Шахтера", на сайтах-партнерах клуба, а также в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов Standard - от 40 до 200 гривен; категория Club 1936 - 800 гривен; Roof Club (с пакетом гостеприимства) - 1 500 гривен; Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства) - 2 000 гривен; Sky Box - 3 000, 4 000 и 5 000 гривен. Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер - Динамо билеты