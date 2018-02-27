Неймар остался вне игры на два месяца и пропустит ответный матч с "Реалом"

15:45, 27 февраля 2018
Футбол
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Екймар пропустит около двух месяцев / REUTERS

Как утверждает издание AS, форвард французской команды выбыл на два месяца.

Бразилец получил повреждение лодыжки в ходе матча чемпионата Франции с «Марселем» (3:0), который прошёл 25 февраля. Игрок покинул поле на носилках.

Таким образом, бразилец точно пропустит ближайшие матчи «ПСЖ», в том числе ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». При этом издание отмечает, что к чемпионату мира Неймар успеет восстановиться.

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Теги: #Неймар травма