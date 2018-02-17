"Сталь" выиграла у "Александрии" в очередном матче Премьер-лиги

Команда из Каменского победила со счетом 2:0.

В Киеве на "Оболонь-Арене" завершился очередной матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского обыграла "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:0.

На протяжении 70-ти минут на поле шла ожесточенная и приблизительно равная борьба. А затем, в течении 5 минут футболисты "Стали" забили два гола.

На 71-й минуте "Сталь" убежала в контратаку, где Нуриев прошел по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной, а Дмитрий Копытов, приняв мяч, нанес удар по воротам - мяч юркнул в ворота под рукой Панькива. А на 76-й минуте Задерака по правому флангу вывел Юрия Климчука один на один с Панькивым и тот, обыграв выбежавшего навстречу голкипера, отправил мяч в пустые ворота.

Таким образом, у "Стали" в турнирной таблице теперь 15 очков и она догнала в борьбе за 11-12 места львовские "Карпаты". У "Александрии" осталось 19 баллов и 8-е место.