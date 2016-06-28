После окончания всех матчей 1/8 финала Евро-2016 стали известны все пары четвертьфиналистов чемпионата Европы.

В четвертьфиналах сыграют:

30 июня. Польша - Португалия (место проведения - Марсель)

1 июля. Уэльс - Бельгия (место проведения - Лилль)

2 июля. Германия - Италия (место проведения - Бордо)

3 июля. Франция - Исландия (место проведения - Париж)

Полуфиналы состоятся 6-7 июля в Лионе и Марселе. Финал назначен на 10 июля и будет сыгран на парижском стадионе "Стад де Франс".