Евро-2016. Стали известны все пары четвертьфиналистов
00:07, 28 июня 2016Евро 2016
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Наиболее интересным поединком выглядит матч между Германией и Италией.
Reuters
После окончания всех матчей 1/8 финала Евро-2016 стали известны все пары четвертьфиналистов чемпионата Европы.
В четвертьфиналах сыграют:
30 июня. Польша - Португалия (место проведения - Марсель)
1 июля. Уэльс - Бельгия (место проведения - Лилль)
2 июля. Германия - Италия (место проведения - Бордо)
3 июля. Франция - Исландия (место проведения - Париж)
Полуфиналы состоятся 6-7 июля в Лионе и Марселе. Финал назначен на 10 июля и будет сыгран на парижском стадионе "Стад де Франс".
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