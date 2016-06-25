Евро-2016: Уэльс обыграл Северную Ирландию в британском дерби в 1/8 финала

В Париже завершился второй матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Уэльса обыграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0.

Судьбу матча решмл автогол в исполнении игрока сборной Северной Ирландии.

Матч проходил в типичном британском стиле - атлетичный силовой футбол, и был очень поход на игру команд второй по силе Лиге чемпионата Англии - Чемпионшипа. Единственный, кто отличался на этом фоне индивидуальным мастерством, Гаррет Бэйл, свои возможности при ударах со штрафного так и не реализовал.

Решающий момент матча произошел на 75-й минуте. Бэйл прострелил с левого фланга и защитник Макаули срезал мяч в собственные ворота. Правда, замкнуть прострел уже был готов Робсон-Кану.

В оставшееся время валлийцы спокойно довели игру до победы и вышли в 1/4 финала чемпионата Европы.

Уэльс - Северная Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Макаули (автогол, 75).

У: Хеннесси, Гантер, Тейлор Н., Дэвис Б., Честер, Уильямс Э., Аллен, Рэмси, Ледли (Уильямс Дж-н, 63'), Бэйл, Воукс (Робсон-Кану, 55')

СИ: Макговерн, Макаули (Магеннис 84'), Эванс Дж., Хьюз, Кэткарт, Дэвис С., Эванс К., Даллас, Норвуд (Макгинн, 79'), Лафферти К., Уорд (Вашингтон 69')

Предупреждения: Тейлор Н. 58' - Даллас 44', Дэвис С. 67'