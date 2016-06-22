Игрок сборной Украины Степаненко о Евро: "Если начнем плакать, это ни к чему не приведет"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал неудачное выступление национальной команды на Евро-2016 в эфире телеканала "Футбол".

"У каждого человека бывают неудачи в этой жизни. Бывают больше, бывают и небольшие, но для нас это серьезная неудача. Тяжело что-то сказать в свое оправдание, и никто не собирается оправдываться. Нужно принять то, что случилось, и идти дальше. Если сейчас начнем сдаваться и плакать, это их чему не приведет", - отметил игрок.

"В августе-сентябре начинается отбор на чемпионат мира, поэтому нам нужно собраться, проанализировать случившееся и идти дальше. Только так можно чего-то добиться в этой жизни – после падения подниматься", - подчеркнул футболист сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла на Евро все три матча, не забила ни одного гола и первой из всех команд-участниц турнира досрочно выбыла из борьбы за титул чемпиона.