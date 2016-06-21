Евро-2016: Хорватия выиграла у Испании и победила в групповом турнире

В Бордо завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Хорватии обыграла команду Испании со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в самой концовке игры.

Действующие чемпионы Европы (победители украино-польского Евро-2012) имели перимущество в первом тайме и открыли счет уже в самом начале игры. На 7-й минуте счет открыл Альваро Моратта. Силва выдал пас на ход Фабрегасу, который ворвался в штрафную по ее правому краю и мастерски подсек мяч над вратарем. Мяч мог без проблем залететь в дальний угол, однако Мората подкорректировал траекторию полета, записав гол на свой счет.

В дальнейшем хорваты поытались выровнять игру, а в концовке первого тайма им удалось сравнять счет. На 45-й минуте отличился Никола Калинич. Его партнер по команде Перишич обыграл на левой бровке Хуанфрана, после чего подал на ближнюю штангу. Мяч попал к Ракитичу, который отдал пас на Калинича, а Никола, опередив Рамоса, пяткой переправил мяч в ворота.

Во втором тайме испанцы продолжали прессинговать ворота соперника и даже имели реальную возможность выйти вперед. Но, попытку реализовать пенальти на 71-й минуте "смазал" Рамос, пробивший прямо во вратаря Субашича.

А в концовке матча грубо ошиблись испанцы в обороне, когда упустили Перишича, а тот, ворвавшись под углом в штрафную площадь, убойным ударом поразил ворота соперника - 2:1.

Таким образом, обе команды вышли в плей-офф - Хорватия с 1-го места в группе (7 очков), Италия - со 2-го (6).

Хорватия - Испания 2:1 (1:1)

Голы: Калинич 45. Перишич, 85 - Мората 7

Х: Субашич Д., Врсалько, Едвай, Чорлука, Срна, Перишич И. (Крамарич, 90), Рог (Ковачич, 82'), Бадель, Ракитич, Калинич, Пьяца (Чоп, 90)

И: де Хеа, Хуанфран Торрес, Серхио Рамос, Пике, Бускетс, Иньеста, Альба Жорди, Фабрегас (Алькантара, 84), Силва, Мората (Адурис, 67) , Нолито (Бруно, 60')

Предупреждения: Рог 29', Врсалько 70', Срна 70'