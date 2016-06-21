УЕФА оштрафовал Венгрию за инциденты с болельщиками на матче Евро с Исландией

18:34, 21 июня 2016
Евро 2016
2360

Венгерская федерация футбола заплатит штраф в 65 тыс. евро.

Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Венгерскую федерацию футбола на 65 тысяч евро из-за инцидентов с участием болельщиков команды во время игры Венгрия - Исландия, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Беспорядки с участием болельщиков сборной Венгрии происходили на трибунах стадиона "Велодром" в Марселе 18 июня.

Как сообщал УНИАН, около сотни фанатов хотели перелезть через забор, разделявший сектора стадиона и присоединиться к другим фанам из Венгрии, находившимся в секторе за воротами. Стюарды мешали болельщикам, что вылилось в потасовку. Местная полиция применила в отношении самых активных фанатов слезоточивый газ. 

Матч Исландия - Венгрия завершился вничью, 1:1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter