Фоменко: "Это мой последний матч со сборной"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко подтвердил, что матч с Польшей станет последним для него на этом посту. «Да, это мой последний матч со сборной Украины», — заявил тренер в эфире телеканала Украина, сообщает SportArena.

«Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером», — добавил Фоменко.

Ранее сообщалось, что матч против Польши может стать последним для Фоменко у руля сине-желтых. Его контракт с федерацией рассчитан до конца Евро-2016.

Сборная Украины проиграла в двух матчах группового этапа Евро-2016, уступив Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:2). Сине-желтые стали первыми из всех сборных, кто вылетел с чемпионата Европы. Сегодняшний заключительный матч группы против сборной Польши не будет иметь для украинской команды никакого турнирного значения.

По информации СМИ, наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера является бывший капитан сборной Украины, а ныне помощник Фоменко Андрей Шевченко.