Главный тренер сборной России после позора на Евро подал в отставку

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий на пресс-конференции по окончании матча группового турнира чемпионата Европы-2016 с Уэльсом (0:3) подал в отставку, сообщает Спорт-Экспресс.

Тренер подчеркнул, что национальную команду к чемпионату мира-2018 должен готовить другой специалист.

– Я извиняюсь перед болельщиками за такой результат, – сказал Слуцкий. – К чемпионату мира-2018 сборную должен готовить другой специалист.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 должен пройти в России. Вместе с тем, ряд мировых политиков и общественных деятелей неоднократно призывали пересмотреть решение о проведении турнира в РФ из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

ФИФА пока не приняло решение о переносе турнира в другую страну.