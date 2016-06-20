Евро-2016: Англия и Словакия сыграли вничью

В Сент-Этьене завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборные Англии и Словакии сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, англичане набрали 5 очков и вшли в плей-офф со 2-го места в группе. Сборная Словакии, имеющая 4 балла, теперь будет ожидать окончания группового этапа соревнований, чтобы попасть в число 4 лучших команд из занявших 3-и места в группах.

Словакия - Англия - 0:0

С: Козачик, Шкртел, Губочан, Пекарик, Дюрица, Дуда (Швенто, 57'), Куцка, Мак, Печовски (Гиомбер, 67'), 7. Вайсс-мл. (Шкриниар, 78'), Гамшик

А: Харт, Кэхилл, Смоллинг, Клайн, Дайер, Бертран, Лаллана (Алли, 61'), Хендерсон, Уилшир (Руни, 56'), Варди, Старридж (Кейн, 76')

Предупреждения: Печовски 24' - Бертран 52'