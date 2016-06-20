Фонсека: "Шахтер" пока что не думает кого-то приобретать"

Донецкий "Шахтер" на данный момент не намерен совершать приобретения на трансферном рынке. Об этом в интервью Sport Arena сказал главный тренер команды Пауло Фонсека.

"Прежде всего, я думаю, что у нас отличные, качественные футболисты. С тем исполнителями, которые сейчас выступают в сборной, мы создадим отличную команду. Честно говоря, нам не так важно количество, нам не нужно много исполнителей. И мы сейчас этого даже не предвидим, так как находимся на этапе оценки игроков. Пока что не думаем, кого приобретать, но это не означает, что такого не может быть. Все возможно", - сказал Фонсека.

Португальский специалист также считает, что лимит на легионеров в чемпионате Премьер-лиги - это благо для украинского футбола.

"Думаю, что хорошо. Это определенная поддержка и защита украинских футболистов. В Португалии такого не существует. Там просто нет иного выхода, кроме как использовать местных игроков, потому что нет возможности приобретать иностранцев. На мой взгляд, использование четырех украинцев в составе – очень важно", - считает Фонсека.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону, который откроется матчем за Суперкубок Украины.