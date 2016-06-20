В компании Puma выяснят, почему рвутся футболки сборной Швейцарии

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma выяснит, по какой причине четыре майки трех игроков сборной Швейцарии оказались порваны во время матча Евро-2016 против Франции. Об этом сообщает Spiegel Online.

По словам пресс-секретаря компании, Puma проверит материал, из которого делались футболки сборной Швейцарии. Производитель также подчеркнул, что в предыдущих матчах чемпионата такого с экипировкой Puma не происходило.

Во время вчерашней игры с французами, которая завершилась со счетом 0:0, трем игрокам сборной Швейцарии - Адмиру Мехмеди, Брилу Эмболо и Граниту Джаке - пришлось менять футболки, порвавшиеся в результате борьбы с соперниками. Причем, Джака делал это дважды.

Как отмечает Lenta.ru, инциденты с футболками вызвали насмешки над Puma в сети. Так, в Twitter появился хештег #trikotgate (сокращенное от trikotage gate, по аналогии с Уотергейтом), под которым пользователи высмеивали продукцию компании.

На Евро-2016 Puma также обслуживает команды Италии, Словакии, Австрии и Чехии. Экипировку остальным сборным поставляют Nike, Аdidas, Joma, Umbro и Errea. Производителем официального мяча чемпионата Европы является Adidas.