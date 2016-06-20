В компании Puma выяснят, почему рвутся футболки сборной Швейцарии
Во время матча против Франции три игрока сборной Швейцарии меняли свои порванные футболки.
Немецкий производитель спортивной экипировки Puma выяснит, по какой причине четыре майки трех игроков сборной Швейцарии оказались порваны во время матча Евро-2016 против Франции. Об этом сообщает Spiegel Online.
По словам пресс-секретаря компании, Puma проверит материал, из которого делались футболки сборной Швейцарии. Производитель также подчеркнул, что в предыдущих матчах чемпионата такого с экипировкой Puma не происходило.
Во время вчерашней игры с французами, которая завершилась со счетом 0:0, трем игрокам сборной Швейцарии - Адмиру Мехмеди, Брилу Эмболо и Граниту Джаке - пришлось менять футболки, порвавшиеся в результате борьбы с соперниками. Причем, Джака делал это дважды.
Как отмечает Lenta.ru, инциденты с футболками вызвали насмешки над Puma в сети. Так, в Twitter появился хештег #trikotgate (сокращенное от trikotage gate, по аналогии с Уотергейтом), под которым пользователи высмеивали продукцию компании.
#SUIFRA#logorelaunch#EURO2016pic.twitter.com/8Ma858b8aS— Romi Bodoni (@romibodoni) 19 июня 2016 г.
На Евро-2016 Puma также обслуживает команды Италии, Словакии, Австрии и Чехии. Экипировку остальным сборным поставляют Nike, Аdidas, Joma, Umbro и Errea. Производителем официального мяча чемпионата Европы является Adidas.