Стал известен состав сборной Украины на матч с Северной Ирландией
18:12, 16 июня 2016Евро 2016
5371
Форвард Евгений Селезнев начнет матч с первых минут.
Reuters
В основном составе сборной Украины на матч Евро-2016 против Северной Ирландии есть одно изменение по сравнению с игрой против Германии. Об этом сообщила ФФУ на своей странице в Twitter.
Вместо Романа Зозули, который начинал игру с Германией, сегодня на поле с первых минут сыграет Евгений Селезнев.
Полностью состав команды выглядит так: Андрей Пятов, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, Артем Федецкий, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Евгений Селезнев.
Напомним, матч против сборной Северной Ирландии начнется сегодня, в 19:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter