Стал известен состав сборной Украины на матч с Северной Ирландией

В основном составе сборной Украины на матч Евро-2016 против Северной Ирландии есть одно изменение по сравнению с игрой против Германии. Об этом сообщила ФФУ на своей странице в Twitter.

Вместо Романа Зозули, который начинал игру с Германией, сегодня на поле с первых минут сыграет Евгений Селезнев.

Полностью состав команды выглядит так: Андрей Пятов, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, Артем Федецкий, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Евгений Селезнев.

Напомним, матч против сборной Северной Ирландии начнется сегодня, в 19:00.