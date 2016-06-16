Степаненко перед игрой Евро с Северной Ирландией: "Нужно использовать пространство на флангах"

В частности, игрок акцентировал внимание на слабых сторонах соперника в эфире телеканала "Футбол 1".

"Нужно попытаться играть очень быстро, стараться не вступать в единоборства, ни в коем случае не подстраиваться под игру Северной Ирландии. Нужно использовать то пространство, которое они оставляют на флангах. Если мы это сделаем, будем положительный результат", — сказал Степаненко.

"Если собьемся на их игру, длинные передачи, борьбу, то думаю, будет тяжеловато. Потому что, судя по тем моментам, что мы просматривали, они ведут очень много верховой борьбы, со стандартов практически всегда навешивают в штрафную".

"Только переходят центр поля, сразу делают передачу на очень высокого нападающего, который борется и сбрасывает мяч. Нужно их вовремя накрывать, чтобы они эти передачи не могли делать", — резюмировал полузащитник сине-желтых.

Как сообщал УНИАН, матч между Украиной и Северной Ирландией начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.