Коваленко накануне матча с Северной Ирландией: "Кровь из носу нужно выигрывать эту игру"
15:15, 16 июня 2016Евро 2016
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Футболист настроен решительно перед второй игрой Евро.
Reuters
Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко поделился своими ожиданиями от поединка с Северной Ирландией в эфире телеканала "Футбол 1".
"У нас сейчас такая важная игра, что нужно выходить и биться, кровь из носу нужно выигрывать эту игру", — отметил Коваленко.
"Мы знаем, что у соперника есть сильные стороны — это игра на втором этаже, борьба. Мы будем использовать свои сильные стороны – контроль мяча и контратаки, и за счет этого попытаемся их обыграть", — добавил хавбек нашей сборной.
Как сообщал УНИАН, матч между Украиной и Северной Ирландией начнется в 19:00 по киевскому времени.
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