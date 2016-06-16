Коваленко накануне матча с Северной Ирландией: "Кровь из носу нужно выигрывать эту игру"

Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко поделился своими ожиданиями от поединка с Северной Ирландией в эфире телеканала "Футбол 1".

"У нас сейчас такая важная игра, что нужно выходить и биться, кровь из носу нужно выигрывать эту игру", — отметил Коваленко.

"Мы знаем, что у соперника есть сильные стороны — это игра на втором этаже, борьба. Мы будем использовать свои сильные стороны – контроль мяча и контратаки, и за счет этого попытаемся их обыграть", — добавил хавбек нашей сборной.

Как сообщал УНИАН, матч между Украиной и Северной Ирландией начнется в 19:00 по киевскому времени.