Бесчинства футбольных болельщиков: с начала Евро-2016 во Франции задержали 323 человека

Как сообщает FranceInfo со ссылкой на данные МВД Франции, в частности, эти люди были задержаны за насилие, кражи или повреждение имущества.

Отмечается, что наиболее серьезные инциденты произошли в Марселе перед матчем сборных Англии и России.

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Из 323 задержанных 196 человек были помещены под стражу. При этом восемь болельщиков были приговорены к различным срокам тюремного заключения и трое были приговорены к условным наказаниям.

По данным МВД, в отношении 24 лиц было принято решение о депортации. Среди них - 20 российских граждан, которые сейчас находятся в центре временного содержания в Марселе. Они должны покинуть территорию Франции в понедельник.

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Как сообщал УНИАН, ранее во Франции умер английский фанат, который пострадал в драке с российскими ультрас. В связи с этим трагическим фактом французская полиция проводит следственные мероприятия с задержанными российскими ультрас.