Бесчинства футбольных болельщиков: с начала Евро-2016 во Франции задержали 323 человека

13:31, 16 июня 2016
Евро 2016
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С начала чемпионата Европы по футболу 10 июня во Франции за нарушение порядка были задержаны 323 человека, из них 196 были арестованы.

REUTERS

Как сообщает FranceInfo со ссылкой на данные МВД Франции, в частности, эти люди были задержаны за насилие, кражи или повреждение имущества.

Отмечается, что наиболее серьезные инциденты произошли в Марселе перед матчем сборных Англии и России.

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Из 323 задержанных 196 человек были помещены под стражу. При этом восемь болельщиков были приговорены к различным срокам тюремного заключения и трое были приговорены к условным наказаниям.

По данным МВД, в отношении 24 лиц было принято решение о депортации. Среди них - 20 российских граждан, которые сейчас находятся в центре временного содержания в Марселе. Они должны покинуть территорию Франции в понедельник.

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Как сообщал УНИАН, ранее во Франции умер английский фанат, который пострадал в драке с российскими ультрас. В связи с этим трагическим фактом французская полиция проводит следственные мероприятия с задержанными российскими ультрас.

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