Бесчинства футбольных болельщиков: с начала Евро-2016 во Франции задержали 323 человека
С начала чемпионата Европы по футболу 10 июня во Франции за нарушение порядка были задержаны 323 человека, из них 196 были арестованы.
Как сообщает FranceInfo со ссылкой на данные МВД Франции, в частности, эти люди были задержаны за насилие, кражи или повреждение имущества.
Отмечается, что наиболее серьезные инциденты произошли в Марселе перед матчем сборных Англии и России.
Читайте такжеРФ получила от УЕФА последнее предупреждение: еще одна драка - сборная России пакует чемоданы
Из 323 задержанных 196 человек были помещены под стражу. При этом восемь болельщиков были приговорены к различным срокам тюремного заключения и трое были приговорены к условным наказаниям.
По данным МВД, в отношении 24 лиц было принято решение о депортации. Среди них - 20 российских граждан, которые сейчас находятся в центре временного содержания в Марселе. Они должны покинуть территорию Франции в понедельник.
Читайте такжеКоличество пострадавших в столкновениях фанатов России и Англии в Марселе возросло до 35 (фото, видео)
Как сообщал УНИАН, ранее во Франции умер английский фанат, который пострадал в драке с российскими ультрас. В связи с этим трагическим фактом французская полиция проводит следственные мероприятия с задержанными российскими ультрас.