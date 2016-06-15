Тренер сборной Северной Ирландии: "Хотим обыграть и Украину, и Германию"

За день до игры Украина - Северная Ирландия состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера североирландской национальной команды Майкла О’Нила, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Сам факт того, что мы вышли в финальную часть Евро-2016, уже большой шаг для нас. Но, конечно, мы разочарованы поражением от Польши. В то же время, мы проанализировали этот поединок, и наши ребята отлично настроены на игру с Украиной. Многие команды проиграли первый матч на Евро-2016, хоть и показывали в этих встречах прекрасный футбол. Поэтому не надо вешать нос. Игроки были разочарованы после игры с Польшей, но поражения — это часть футбола. Надо сделать этот поединок уроком для нас и стимулом на следующую игру. Тем более, что в матче с Польшей мы защищались очень хорошо. Считаю, что мы могли сыграть лучше с точки зрения результата", - отметил наставник североирландцев.

Также О`Нил отметил: "Могу сказать, что наши футболисты хорошо подготовились и хотят завтра добиться максимального результата. Но мы понимаем, что будет тяжелая игра. У нас нет травмированных игроков и это радует. После поединка с Польшей мы много говорили про поединок с Украиной, изучали с футболистами игру этой команды. Этот чемпионат уже показал, что все матчи тяжелые — тут нет слабых команд. Ни в одном из поединков первого тура не было забито много мячей. Это важный аспект. Мы проанализировали наши действия в игре с Польшей, понимаем, на каком уровне мы играем, и понимаем, что нам надо улучшить".

Говоря своих впечатлениях по матчу Германия — Украина, О`Нил отметил: "Многое. Эта игра была отличной. В некоторых моментах впечатлила не только Германия, но и Украина. Мы видели, как играли Ярмоленко, Конопоянка, Коваленко — это очень талантливые игроки. У сборной Украины было 12 угловых, так что нам надо готовиться в очень опасным стандартным положениям. Наконец у украинской сборной прекрасный голкипер, который в матче с немцами выручал свою команду не раз. Знаем, что Украина — сильная команда. Поэтому надо подойти во всеоружии к завтрашнему матчу. Тем не менее, прежде всего, необходимо сосредоточиться на своих действиях и стараться навязывать сопернику нашу игру. Завтрашний матч будет тяжелым".

Говоря о том, какой стиль по его мнению исповедует украинская команды, О`Нил ответил: "Интересный вопрос. Я смотрел на статистику матча Германия — Украина, и отметил для себя, что владение мячом украинской команды не было очень большим — она часто доставляла мяч к воротам соперника за счет длинных передач, и это тоже, в принципе, британский стиль. Украина — боевитая команда, её футболисты хорошо физически подготовлены. Если вы посмотрите на количество желтых и красных карточек, которые, как правило, есть в активе украинской сборной, то увидите, что эта команда не играет в испанский стиль. Так что завтра будет тяжела игра, как в тактическом плане, так и в физическом, поскольку сборная Украины сильна и в тактике, и в функциональной готовности своих футболистов.

Говоря о том, как противодействовать украинским нападающим, тренер отметил: "В матче с Польшей у нас было мало моментов в атаке. Мы очень надежно сыграли в защите, но действовали очень «низко», и потому имели слишком мало голевых моментов. Завтра нас ждет другая команда. Надо сыграть компактно, стабильно. Неважно, по какой схеме мы будем играть, но в любом случае надо навязывать сопернику свою игру. На протяжении отборочного цикла Евро-2016 мы доказали, что можем действовать очень надежно. До матча с Польшей у нас было 12 беспроигрышных матчей. Так что, повторюсь, мы должны сосредоточиться на нашей игре".

А оценивая уровень сборной Украины, отметил: "Изучали эту команду по отборочному циклу Евро-2016. Мы выступали в группе с Румынией и Венгрией, и эти команды, в принципе, играют, как мы, и как сборная Украины. Украинская команда имеет в своем составе футболистов, выступающих за топ-клубы. Надо все это учитывать, владеть мячом, играть стабильно и компактно — именно это мы и демонстрировали на протяжении отборочного цикла. С Польшей мы сыграли неплохо — у Левандовского не было моментов, мы его нейтрализовали. Да и вообще, у нашего вратаря, по сути, не было работы в этом поединке — в обороне мы сыграли очень надежно. Завтра нужно показать тоже самое".

Как сообщал УНИАН, сборные Украины и Северной Ирландии проведут свой матч 2-го тура Евро-2016 в четверг, 16 июня. Начало игры в 19.00 по киевскому времени.