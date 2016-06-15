Посла Франции вызвали в МИД РФ: недовольны отношением к своим болельщикам на Евро-2016

15 июня в МИД России был вызван посол Франции в Москве Ж.-М.Рипер. Об этом говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.

Читайте такжеВо Франции умер англичанин, пострадавший в драке с российскими фанатами

Ему сделано представление в связи с произошедшим накануне задержанием группы российских болельщиков, следовавших из Марселя в Лилль на очередной матч Евро-2016 с участием сборной России.

"Внимание французского дипломата было привлечено к дискриминационному и неизбирательному характеру принятых в отношении российских граждан мер - по решению прокурора Марселя все 43 человека, включая 3 водителей, задержаны на 48 часов для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник, 14 июня, французская полиция остановила автобус с российскими болельщиками, которые направлялись в Лилль на футбольный матч между Россией и Словакией.

Пассажиров и водителей задержали и отправили в Марсель для проведения следственных действий в связи с массовыми беспорядками, которые произошли в городе после встречи сборных России и Великобритании 11 июня.

Сборные России и Англии в первом туре Евро-2016 сыграли вничью - 1:1. После этого болельщики российской и английской сборных устроили ряд столкновений в Марселе, в результате которых пострадало около 40 человек. Кроме того, российские фаны напали на болельщиков английской сборной уже непосредственно на стадионе.

В связи с этим УЕФА открыл дело в отношении Российского футбольного союза. 14 июня Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение, что сборная России по футболу будет дисквалифицирована с Евро-2016, если фанаты команды еще раз устроят беспорядки на стадионе.