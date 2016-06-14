Евро-2016: Венгрия неожиданно обыграла Австрию в стартовом матче Группы F

В Бордо состоялся стартовый матч Группы F чемпионата Европы-2016 по футболу, в котором сборная Венгрии обыграла команду Австрии со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра началась с активных действий австрийской команды, которая имела небольшое преимущество на протяжении первого тайма. Тем не менее, все попытки австрийцев реализовать свои моменты, наталкивались на отличную реакцию вратаря венгров Габора Кираи, который сегодня стал самым возрастным игроком в истории турнира. Голкипер вышел на поле в полных 40 лет, в то время как ранее рекордсменом был немец Лотар Маттеус, игравший в 39 полных лет.

А во втором тайме венгры стали действовать более активно и, в свою очередь, сумели реализовать момент. На 62-й минуте Салаи при получении паса избежал офсайда и в падении протолкнул мяч мимо голкипера в ворота. А уже в самой концовке игры, когда австрийцы пошли вперед, венгры подловили соперника на контратаке. Штибер воспользовался грубейшей ошибкой соперника при пасе и, выйдя один на один с вратарем, перебросил мяч через кипера попав в пустые ворота - 2:0.

Австрия - Венгрия - 0:2 (0:0)

Голы: Салаи (62), Штибер (87).

А: Альмер, Драгович, Фухс, Гарник (Шопф, 78') , Хинтереггер, Алаба, Юнузович (Забитцер, 60'), Баумгартлингер, Кляйн, Арнаутович, Янко М. (Окоти, 65')

В: Кирай, Ланг, Кадар, Фиола, Гузмич, Джуджак, Надь, Гера, Кляйнхайслер (Штибер, 79'), Салаи (Прискин, 68'), Немет (Пинтер, 89').

Предупреждения: Драгович 33', 66' - Немет 80'

Удаления: Драгович 66'