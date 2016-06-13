Два российских болельщика на Евро-2016 выдворены из Франции

Полиция Франции выслала из страны трех человек за противоправное поведение в стране во время Евро-2016. Среди них два россиянина, участвовавших в драке с английскими фанатами в Марселе, сообщает leparisien.fr.

По данным Министерства внутренних дел страны, еще пяти хулиганам были запрещены визиты во Францию из-за угрозы организации беспорядков.

Кроме того, десять человек будут осуждены за участие в потасовках в Марселе. Среди них шесть британцев, три француза и один австриец - все они применяли насилие к полиции с использованием оружия. При этом, ни одного из 150 российских хулиганов, которые участвовали в драке, правоохранители определить и привлечь к закону не смогли.

Всего с начала Евро-2016 французская полиция задержала 116 болельщиков, 63 из которых были отправлены в участок.

Как сообщал УНИАН, во время Евро-2016 во Франции прошли несколько потасовок между болельщиками. Самая крупная драка была в Марселе, где силами мерялись английские и российские фанаты.