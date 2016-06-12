Сборная Украины проиграла Германии в матче Евро-2016

В Лилле (Франция) завершился матч первого тура группового этапа в квартете С, в котором сборная Украины встречалась с командой Германии и проиграла со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в начале игры.

На 19-й минуте немцы заработали штрафной и Мустафи головой забил мяч в сетку ворот Пятова после подачи Крооса со стандарта. В этом эпиоде позиционную ошибку допустил Сидорчук, который не смог нейтрализовать соперника.

В Дальнейшем украинцы имели моменты сравнять счет, а в концовке первого тайма после серии атак даже забили гол в ворота соперника. Но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд в этом эпизоде.

После перерыва немцы больше владели мячом, но по-настоящему опасных моментов, до порі до времени, так и не создали. В концовке украинцы попытались устроить штрум ворот соперника, но добиться успеха так и не сумели. А самую реальную возможность нашей команде предоставили... сами немцы, когда возникла несогласованность между защитником и вратарем Нойером и мяч едва не ветел в пустые ворота соперника.

А уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Месут Озил в контратаке с фланга отдал пас на вышедшего только что на замену Бастиана Швайнштайгера, который эффектным ударом вогнал мяч в ворота и поставил точку в этом матче.

Германия - Украина - 2:0

Гол: Мустафи, 19, Швайнштайгер, 90+2.

Г: Нойер, Мустафи Ш., Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер (Шюррле, 78) , Кроос, Хедира, Озил, Мюллер, Гётце (Швайнштайгер, 90).

У: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук В., Степаненко, Зозуля (Селезнев, 66) , Коваленко Вик. (Зинченко, 74) , Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка

Предупреждение: Коноплянка 68