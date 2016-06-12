Франция может депортировать двух российских болельщиков, задержанных за драку в Марселе

Об этом заявил в воскресенье пресс-атташе посольства РФ во Франции Сергей Паринов, сообщает РИА Новости.

"Двое россиян, которые были задержаны, по-прежнему находятся под стражей. Ими занимается генконсульство РФ. По нашей информации, им будут предъявлены обвинения в административных правонарушениях, вероятно, в ближайшие пару дней их вышлют в Россию с запретом въезда в Шенгенскую зону на некоторое время", — сказал собеседник агентства.

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Дипломат отметил, что все пятеро россиян, которые были госпитализированы в результате потасовок, в настоящее время вышли из больницы.

Как сообщал УНИАН, после окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром". Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.

Кроме того, до и после матча драки происходили за пределами стадиона, на улицах Марселя, где проходила игра. Сегодня УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза. В компетенцию УЕФА не входит разбирательство по поводу беспорядков за пределами стадиона.