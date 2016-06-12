УЕФА пригрозил отстранить сборные России и Англии от участия в Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций может отстранить сборные России и Англии от участия в турнире, сообщается на сайте УЕФА.

Команды могут подвергнуть столь суровым санкциям из-за поведения болельщиков.

"Футбольный союз России и Футбольная ассоциация Англии осведомлены о том, что их команды могут досрочно прекратить участие на Евро-2016 в случае, если болельщики национальных команд продолжат вносить деструктив в порядок Франции", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, после окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром". Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.

Крмое того, до и после матча драки происходили за пределами стадиона, на улицах Марселя, где проходила игра.

Сегодня УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза. В компетенцию УЕФА не входит разбирательство по поводу беспорядков за пределами стадиона.