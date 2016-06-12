Евро-2016, 1-й тур, Германия - Украина - 2:0: хронология матча

Сегодня в Лилле проходит первый матч сборной Украины на чемпионате Европы по футболу-2016, в котором команда Михаила Фоменко встретится с действующим чемпионом мира-2014 командой Германии.

Это будет игра Группы С, в которой также борятся за место в плей-офф команды Северной Ирландии и Польши.

Сборная Украины ни разу в истории не побеждала команду Германии - два поражения, при двух ничьих и ни одной победы в официальных матчах. Разница голов - 2:7. Товарищеская игра в 2011 году на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась вничью 3:3.

Вместе с тем, фавориты соревнований зачастую начинают турнир весьма скромно, "раскачиваясь" ближе к решающим матчам. Примеры - налицо. Трудная победа сборной Франции в матче-открытии турнира и ничья Англии накануне.

Именно на этот фактор уповает и главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко. "Повезло, что начинаем с Германией", - отметил наставник на предматчевой пресс-конференции.

В свою очередь, наставник сборной Германии Йоахим Лев высоко оценил сборную Украины и предсказал тяжелый матч своей команде.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом является сборная Германии. На победу немцев ставки принимаются с коэффициентом 1,51 к 1, в то время как на ничью - 4,10 к 1, а на победу Украины - 6,50 к 1.

Матч Украина - Германия состоится в Лилле и начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет ТРК "Украина".

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро на матч Германия - Украины продано 45 936 билетов.

По неофициальной информации на стадионе будут присутствовать около 15 тысяч украинцев и 20 тысяч немцев.

Здравствуйте, уважаемые болельщики! УНИАН начинает онлайн-трансляцию первого матча сборной Украины на Евро-2016.

Несколько минут назад стали известны стартовые составы команд.

Украина: 12. Андрей Пятов; 13. Вячеслав Шевчук, 3. Евгений Хачериди, 20. Ярослав Ракицкий, 17. Артем Федецкий; 16. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Виктор Коваленко, 10. Евгений Коноплянка; 8. Роман Зозуля.

Германия: 1. Мануэль Нойер, 2. Шкодран Мустафи, 3. Йонас Гектор, 4. Бенедикт Хеведес, 17. Жером Боатенг, 6. Сами Хедира, 8. Месут Озил, 11. Юлиан Дракслер, 13. Томас Мюллер, 18. Тони Кроос, 19. Марио Гетце.

На данный момент команды завершают разминку, а до этого на поле стадиона в Лилле прошли несколько интересных встреч.

Вот так ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко встретился с наставником Германии Йоахимом Левом.

А вот Анатолий Тимощук больше общался со своими экс-партнерами по мюнхенской "Баварии" Мануэлем Нойером и Эмре Джаном.

Напомним, раньше Тимощук предупреждал Нойера, что с Украиной его команде будет непросто.

Тем временем, команды вот-вот выйдут на футбольное поле.

Прозвучал гимн Евро-2016, а сейчас время для гимнов обеих стран. Надо сказать, достаточно оригинальное исполнение гимна Украины.

Камеры продемонстрировали на трибунах мэра Киева Виталия Кличко. Сегодня он вместе с другими украинскими "друзьями" сборной приехал на Евро-2016. Также в состав делегации попали победительница Евровидения Джамала, министр спорта Игорь Жданов, вице-премьер Вячеслав Кириленко и другие.

1. Матч начался!

2. Команды явно настроены на активность в нападении. За первые полторы минуты уже оба вратаря подержали мяч в руках.

2. Первый фол у нас. Хеведес сбил Хачереди у кромки поля.

3. Германия уже второй раз попыталась забросить мяч наперед, но ни Гетце, ни Мюллер не смогли воспользоваться передачами.

4. Евгений Коноплянка выходил на ударную позицию и наносил опаснейший удар по воротам Германии. Нойер пришлось спасать свою команду.

7. После острого момента в исполнении команды борются преимущественно в центре поля.

12. Гектора выводили на ударную позицию, но он ударил откровенно плохо - Пятов проводил мяч глазами в аут.

15. Постепенно Германия захватывает территориальное преимущество.

16. Сборная Германии попыталась создать остроту на правом фланге, но у команды Лева ничего не получилось.

17. Коваленко получил рукой по лицу от Тони Крооса.

18. Ярослав Ракицкий сбил Мюллера на правом фланге нападения Германии. Штрафной у немцев.

19. ГОЛ. Кроос сделал отличную подачу, а Шкодран Мустафи выиграл воздух у Сидорчука и отправил головой мяч в ворота Пятова. 1:0 в пользу Германии.

20. Теперь Украине, возможно, перестраивать игру, делая больший акцент на нападении.

21. Однако пока что Германия продолжает больше владеть мячем.

22. Германия долго владеет мячем на половине поля Украины в поисках варианта для атаки.

23. Кроос наносил из-за пределов штрафной удар по воротам. Несильно, неточно, но благодаря рикошету угловой немцы заработали.

24. После углового Мустафи грубо сыграл против Пятова, но арбитр почему-то не отреагировал.

25. А теперь Федецкий на газоне. Дракслер против него фолил.

26. Коноплянка заработал хороший штрафной на левом фланге атаки. Сам Евгений его и подал, но в верховой борьбе Мюллер опередил Зозулю. Угловой.

27. Нойер второй раз спасает Германию. После подачи уголового Хачериди опередил Мустафи, но немецкий вратарь был на высоте.

28. Трехминутка украинского наступления завершилась свистком арбитра - оффсайд у Романа Зозули.

29. Дракслер продрался по левому флангу к воротам Украины и заработал уголовой.

30. Сами Хедира вышел один на один с Андреем Пятовым, и теперь уже настала пора нашего вратаря делать сэйв.

31. Ярмоленко делал прострел с правого фланга, но Боатенг перевел мяч на угловой.

31. После уголового Шевчук наносил удар по воротам Нойера, но мяч прошел мимо ворот.

32. Теперь Гектор с левого фланга делал прострел, который заблокировал Федецкий. После подачи углового вновь первым у мяча оказался Хачериди.

33. Минутка без моментов у нас прошла. Очень насыщенная событиями игра...

34. Зозуля не успел добраться до мяча после длинной и не очень точной передачи на него с чужой половины поля.

35. Германия продолжает работать над увеличением процента владения мячем.

36. Невероятно! Ярмоленко ворвался в штрафную Германии, отдал потрясающую передачу на Ярмоленко, а тот направил мяч мимо Нойера в ворота. И лишь защитник Боатенг выбил сферу с ленточки ворот...

37. К судье тут претензий быть не может, ведь фиксацию гола сейчас определяют технологии, установленные в воротах.

39. И еще одна шикарная атака прошла у Украины. Ярмоленко даже отправил мяч в ворота, но до этого у Федецкого был офсайд. Все по делу.

40. Подачу на Мюллера делала сборная Германии, но у Томаса с ударом не сложилось.

41. Шевчук пытался сделать прострел с левого фланга, но защита соперника отработала отлично.

42. Степаненко отдавал опасную передачу на Ярмоленко, но Гектор отправил мяч на угловой.

43. Украина продолжает искать возможности для гола. Теперь на правом фланге активничал Сидорчук. Но атака завершилась слишком неточным ударом Шевчука по воротам.

44. Немцы пытались вывести Гетце один на один с Пятовым, но форвард попал в офсайд.

45. Шевчук снова делал прострел с фланга, но получилось слишком бесхитростно. Боатенг отправил мяч на угловой.

45+1. Мяч после углового от Коноплянки достался Нойеру.

45+1. Федецкий сфолил на Дракслере. Но в этот раз Кроосу не удалось сделать со штрафного голевую передачу - Украина надежно отзащищалась.

Первый тайм закончен. Отличный первый тайм от сборной Украины. Отличный футбол в исполнении обеих команд. И только счет на табло не отличный.

46. Начался второй там игры.

47. Шевчук грубо сыграл против Хеведеса.

48. Дракслер пробивал по воротам Пятова, но наш вратарь справился с ударом.

49. Германия чуть активнее начала второй тайм. Мяч пока на половине поля Украины.

50. Германия комбинировала на левом фланге, пытаясь создать голевой момент. Но пока что у них ничего не выходит - мяч возвращается Нойеру.

52. Тони Кроос издали пробивал по воротам Пятова - мяч черкнул крестовину.

53. У Украины за первые восемь минут тайма пока ничего нет в атаке...

54. Теперь грубо сыграли против Коваленко.

55. Немцы пытались вывести Гетце один на один с Пятовым, но передача на форварда "Баварии" не прошла.

56. Кроос снова пробивал по воротам Украины - Пятов на месте.

57. Сидорчук заработал опасный штрафной у ворот Германии. Метров 35 до цели.

58. Ракицкий сильно пробил в правый нижний угол ворот Германии - Нойер перевел мяч на угловой.

58. После углового у ворот Нойера возник хаос, но первым разобрался Боатенг, выбив мяч подальше.

59. Германия вновь активничает на левом фланге, но ничего опасного для Украины.

60. Контролирует мяч "Бундестим" на своей половине поля.

61. Хедира пробивал из-за пределов штрафной площади, но Пятов отбивает мяч.

62. Германия по-прежнему владеет инициативой. Но такой же динамики игры, как в первом тайме, нет и близко.

64. Германия просто удерживает у себя мяч, и ничего больше не происходит.

65. Ярмоленко хорошо расправился с Гектором на правом фланге, отдавал пас Коваленко, но полузащитник "Шахтера" замысла партнера не понял.

66. Замена в составе сборной Украины. Вместо Романа Зозули на поле вышел Евгений Селезнев.

67. Коноплянка подавал угловой, но к опасному моменту он не привел.

68. Коноплянка получил желтую карточку за срыв опасной атаки Германии.

69. Украина, кажется, по чуть-чуть начинает просыпаться. Жаль, силы уже не те, что в первом тайме.

70. Германия тоже не дремлет. За минуту немцы дважды пытались пробивать по воротам, но упирались в наших защитников.

71. Селезнев получил локтем по лицу от Боатенга.

72. В целом справедливо будет сказать, что матч проходит под контролем Германии.

73. А вот и Александр Зинченко выходит на замену. А уходит с поля Виктор Коваленко. Усиление нападения от Михаила Фоменко.

74. Но Германия продолжает вести игру.

75. Мюллер пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Шевчука направлялся в угол наших ворот. Благо, Пятов успел перевести сферу на угловой.

76. Прессингует Украина сборную Германии на своей половине поля. Наконец-то. Хотя и без успеха.

77. Германия на подступах нашей штрафной готовит удар. Пока не получается.

78. Андреа Шюррле выходит на поле вместо Юлиана Дракслера. Это первая замена в команде Йоахима Лева.

79. Теперь Украина владеет мячем на своей половине поля, а Германия прессингует.

80. Нойер очень медленно выбивает мяч от своих ворот. Выбивает в аут.

81. Гимн Украины запел стадион в Лилле. Красиво.

82. Шюррле прерывает гимн ударом по воротам Пятова. Мимо.

83. Украина влаеет мячем на своей половине поля. Непохоже, что команда Фоменко готова пойти на штурм ворот Нойера.

84. Пятов вышел за пределы штрафной площади и сорвал атаку Германии.

85. И вновь Германия контролирует мяч на половине поля Украины.

86. Гетце сбил Федецкого в центре поля.

87. Бастиан Швайнштайгер вот-вот вернется на футбольное поле после травмы.

87. Озил выходил один на один с Пятовым, но наш вратарь справился с ударом.

88. И тут же Мустафи едва не забросил мяч в свои ворота. Грубая ошибка немецкого защитника.

88. Ярмоленко прорвался по правому флангу и заработал угловой.

90. Швайнштайгер выходит на поле вместо Марио Гетце.

90+1. Украина под конец матча наконец завладела инициативой, но все равно до таких опасных моментов, как в первом тайме, ей далеко.

90+2. Ярмоленко решился на удар издали. Угловой.

90+2. Гол. Контратака Германии завершилась длинной передачей на Швайнштайгера, который не оставил шансов Пятову. 0:2.

Финальный свисток. Сборная Украины шикарно провела первый тайм, но на вторую половину игры ее не хватило. Однако, несмотря на поражение, можно сделать вывод, что у команды Фоменко есть хороший потенциал на этом чемпионате Европы.