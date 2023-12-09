По мнению Жана Беленюка, на ОИ-2024 мы должны "устанавливать проукраинскую повестку дня в Париже, используя эту огромную коммуникационную площадку.

Украина не должна бойкотировать Олимпиаду, которая состоится в 2024 году в Париже, несмотря на допуск к ней спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Об этом в своем Facebook написал чемпион Олимпийских игр в Токио, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Он напомнил, что Украина уже бойкотировала спортивные соревнования, где были представлены "нейтральные" россияне, в период сразу же после провозглашения новых рекомендаций Международным олимпийским комитетом (МОК), и этот опыт показал его неэффективность.

"Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что еще важнее, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о войне на родине, предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент", - отметил Беленюк.

В то же время, по его мнению, Украине так и не удалось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, которые бы готовы были "реально присоединиться к бойкоту и тем самами существенно усилить свою позицию по давлению на МОК. При этом нардеп призывает продолжать давить на МОК и международные федерации по соблюдению их же рекомендаций.

"Ехать! Побеждать! Не жать руку, показывая, что террористы не достойны никакого уважения! Устанавливать проукраинскую повестку дня в Париже, используя эту огромную коммуникационную площадку. Надеюсь, что должностные лица, принимающие окончательное решение, смогут его найти и принять максимально взвешенным, в интересах нашей страны", - подчеркнул Беленюк.

Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024

Несмотря на протесты десятков стран Международный олимпийский комитет допустил к Олимпиаде "нейтральных" россиян и белорусов. Правда, будут действовать строгие правила отбора. Кроме традиционных антидопинговых запретов, к участию не будут допускать спортсменов, которые активно поддерживают войну, заключили контракт на службу в российской или белорусской армии или в спецслужбах.

Кроме того, будет запрещена любая символика России и Беларуси - участники будут с нейтральным статусом. Решение о возвращении спортсменов МОК принял несмотря на протест украинской стороны и около трех десятков других стран, которые считают, что пока война продолжается возвращать россиян и белорусов неуместно.

Ранее УНИАН сообщал, что МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Постановление было принято в ответ на решение ОКР включить в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.

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