Соперник сборной Украины понес потерю перед Евро-2020.

Сборная Нидерландов, которая будет соперником сборной Украины на Евро-2020, понесла серьезную потерю перед стартом турнира.

Как сообщил Twitter "Оранжевых", на чемпионате Европы не сможет сыграть полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек.

24-летний футболист, который претендовал на место в стартовом составе команды, травмирован и не успевает залечить повреждение.

Отмечается, что главный тренер нидерландской сборной Франк де Бур решил не вызывать никого вместо ван де Бека. В заявке команды останется 25 игроков.

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Нидерланды - Украина: первый матч "желто-синих" на Евро-2020

Сборная Украины стартует на Евро матчем с нидерландской сборной. Команды сыграют 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

Ранее была объявлена заявка сборной Нидерландов на Евро-2020.

Тренер нидерландской сборной Франк де Бур рассказал, с каким счетом планирует обыграть Украину.

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Автор: Антон Дударь