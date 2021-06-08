Сборная Нидерландов, которая будет соперником сборной Украины на Евро-2020, понесла серьезную потерю перед стартом турнира.
Как сообщил Twitter "Оранжевых", на чемпионате Европы не сможет сыграть полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек.
24-летний футболист, который претендовал на место в стартовом составе команды, травмирован и не успевает залечить повреждение.
Отмечается, что главный тренер нидерландской сборной Франк де Бур решил не вызывать никого вместо ван де Бека. В заявке команды останется 25 игроков.
Читайте такжеОдин из лидеров сборной Испании заразился коронавирусом перед Евро-2020Ван де Бек ранее провел за Нидерланды 19 матчей, в которых забил 3 гола.
Нидерланды - Украина: первый матч "желто-синих" на Евро-2020
- Сборная Украины стартует на Евро матчем с нидерландской сборной. Команды сыграют 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.
- Ранее была объявлена заявка сборной Нидерландов на Евро-2020.
- Тренер нидерландской сборной Франк де Бур рассказал, с каким счетом планирует обыграть Украину.
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