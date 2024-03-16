Украина впервые заняла высшее место в общекомандном зачете на зимних Дефлимпийских играх.

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спортсменами национальной дефлимпийской сборной команды Украины, которая завоевала 19 медалей на ХХ зимних Дефлимпийских играх в турецком городе Эрзуруме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский наградил победителей и призеров соревнований, благодаря которым Украина впервые заняла высшее место в общекомандном зачете и получила рекордное количество медалей.

Президент подчеркнул, что для него честь отмечать сегодня украинских спортсменов.

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"Вы добавляете Украине гордости, возможности гордиться людьми, силой украинцев и мощных украинских достижений", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что такие результаты способствуют возвращению внимания к Украине в сложное время войны, особенно когда она определенным образом расфокусирована.

"И каждый, кто приобретает уважение мира к украинскому характеру и Украинскому государству, помогает всем нам. Помогает народу выстоять. Помогает выстоять нашим бойцам на фронте в борьбе за нашу независимость", - сказал президент.

Он поздравил спортсменов и их тренеров с этим чрезвычайным победным результатом.

"Несмотря на все сложности вы смогли получить для Украины первенство. И трудно оценить, как это важно сегодня. Как важно иметь победы для Украины. Потому что та одна победа, ради которой мы боремся, наши ребята и девушки отдают жизнь на фронте, и большая победа, которая обязательно будет, - она состоит из таких важных дней, таких побед, которую вы получили", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, такой исторический результат на Дефлимпийских играх является еще одним доказательством того, насколько наши спортсмены и украинцы сильны, а украинский характер преобладает над любыми вызовами и обстоятельствами.

"Я благодарю всех вас за волю к победе, за ваше умение преодолевать трудности. За все то уважение, которое принесли ваши результаты всем украинцам, украинскому флагу, украинскому народу. Горжусь вами чрезвычайно. Слава Украине!" - подытожил президент.

Зеленский вручил спортсменам ордена "За заслуги" I, II и III степеней, княгини Ольги II и III степеней и медали "За труд и доблесть". В свою очередь, спортсмены подарили президенту худи из формы национальной дефлимпийской сборной.

Выступление Украины на зимних Дефлимпийских играх-2024

Украинская дефлимпийская сборная впервые стала мировым лидером в общекомандном зачете по количеству золотых наград. На ХХ зимних Дефлимпийских играх сине-желтая команда завоевала 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, что на 8 наград больше, чем на предыдущих аналогичных соревнованиях.

В личном первенстве украинские спортсмены завоевали 11 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые), в командном первенстве - 8 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые).

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